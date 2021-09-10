غرفة عمليات مطروح: هجوم سمكة قرش على مواطن بالقرب من الشاطئ

تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارًا من مستشفى العلمين، بدخول أحد المواطنين مصابا جراء هجوم سمكة قرش داخل البحر على بعد 3 كيلو من الشاطئ.
وأفادت مستشفى العلمين، اليوم الجمعة، أنها استقبلت مواطنا أصيب جراء هجوم سمكة قرش عليه أثناء السباحة، على بعد حوالى 3 كيلومترات داخل المياه بالشاطئ.
وأكدت المستشفى أن المصاب هو طارق خلف محمد حامد، 58 سنة، من الإسكندرية، يعاني من جرح مفتوح متهتك في الذراع الأيسر حوالى 20×5 سم، وجار إسعافه بالمستشفى.
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