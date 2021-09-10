نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجديد بين مصر والسعودية وآخر أخبار موعد فتح الطيران بينهما 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ومن أكثر التساؤلات التي تؤرق المواطنين السعوديين وكذلك المواطنين المصريين هومتي يتحدد موعد لفتح الطيران بين الأشقاء دولتي مصر والسعودية 2021،وهذا السؤال قام بالبحث عنه الكثير من المواطنين والي تداول كثيرا وكثيرا والبحث بذي اهمية لمعرفة ما هو الموعد النهائي لفتح تلك خطوط الطيران بين البلدين وذلك بعد أن تم الاتفاق بين دولتي مصر والكويت وبالفعل تم فتح الطيران بين الاشقاء مصر والكويت وذلك يوم 5 سبتمبر الماضي 2021، ولكن إلى الآن لم تقرر الحكومة داخل المملكة العربية السعودية تحديد موعد فتح الطيران وذلك خاصة في ظل الأزمات الراهنة والتي جلت بعد انتشار وباء كوفيد 2019 والتي من شأنها شأن كافة البلاد والذين يعانون أيضا من تفشي هذا الفيروس والتي من شأن كل دولة أن تعمل على سلامة مواطنيها والحفاظ على أبنائها ، وعن طريق موقعنا موقع ثقفني وكذلك في ظل متابعتنا المستمرة لبحث الاجابة ومعرفة اخر الاخبار وذلك للاستعلام عن موعد فتح الطيران السعودي المصري وذلك لأستقبال جميع المواطنين العاملين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وايضا لزيارة بيت الله الحرام، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة وأهم التفاصيل الخاصة بموعد فتح الطيران بين دولتي مصر والسعودية.

تعرف على موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

ومن جانبه فقد قام المسئولين بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد أنهم قد قرروا فتح الخطوط البحرية لكافة المواطنين والراغبين بالدخول للمملكة العربية السعودية ولكن حددت ذلك وفقا لشروط مشددة جدا صحيا والتي من أهمها أن يكون جميع المواطن قد قاموا بالحصول على كافة التطعيمات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي قاموا بتحديدها المسؤولين داخل المملكة بثلاث جرعات كاملة، وبعد ذلك يمكن السفر بحريا ولك من خلال ميناء الغردقة وايضا سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي، ومن جانبه أكد المسؤولون أن المملكة العربية السعودية تشدد على أخذ جميع الإجراءات اللازمة وذلك للتصدي للموجة الأخرى القادمة من فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية من تفشي فيروس كورونا .

الدول التي أعلنت المملكة عن وقف الطيران بينهما

وعلى صعيد آخر فقد أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تم تعليق الطيران بين 22 دولة على مستوى العالم أجمع والتي تضم كلا من :-

تركيا والهند واليابان وباكستان وإيران ومصر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية و السويد وألمانيا والأرجنتين والصين والبرازيل وليبريا وغينيا والبرتغال وسويسرا وإيطاليا وإيرلندا وأرمينيا وغيرها،

مع العلم أنه يتم حاليا عمل إجراءات صحية مشددة بالمملكة السعودية وذلك لكي يتمكن جميع المواطنين بالسعودية بالحصول على اللقاحات اللازمة وذلك عن طريق تطبيق توكلنا وكذلك تسجيل جميع البيانات المطلوبة وذلك لكي يتمكن الجميع من ممارسة حياتهم بشكل صحي وهادئ وطبيعي وذلك وفقا لإجراءات صحية ووقائية تتخذها المسئولين بالمملكة.