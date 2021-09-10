/649528/عرض-حكاية-بالورقة-والقلم-ليسرا-اللوزي-في-هذا-الموعد

دوت الخليج

موعد عرض حكاية «بالورقة والقلم»

نشرت يسرا اللوزي البوستر الدعائي لحكاية «بالورقة والقلم» وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: “الحكاية التانية في مسلسل إلا أنا الموسم التاني بالورقة والقلم، ابتداءً من السبت 18 سبتمبر على DMC وDMC دراما، وعلى منصة WATCHIT”.

ويشارك في بطولة حكاية «بالورقة والقلم» بجانب يسرا اللوزي كلا من عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبد لله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

قصة حكاية بالورقة والقلم

وتناقش يسرا اللوزي خلال أحداث حكاية «بالورقة والقلم» قضية مهمة عانى منها العديد من الأشخاص في مصر خاصة في دول الصعيد وهي أضرار زواج الصالونات، وما هي الطريقة الأصلح للزواج حتى تكون الحياة الزوجية مستقرة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

سهر الصايغ تتألق بأولى حلقات حكاية «بيت عز»

من ناحية أخرى استطاعت الفنانة سهر الصايغ أن تكسب قلوب الجمهور منذ عرض أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2» بحكاية «بيت عز» التي بدأ عرضها عبر فضائيات DMC منذ يوم السبت الماضي الموافق 4 من شهر سبتمر الجاري.

وأشاد عدد كبير من الجمهور والمتابعين بأداء سهر الصايغ لطالما أبهرتنا به دائما في جميع أعمالها، واستطاعت ان تؤثر في قلوب الجمهور من خلال أحداث الحكاية التي يطغى عليها الحزن والأسى حتى الأن اذ بدأت بوفاة والدتها ثم تتوالى الأحداث المأسوية من استغلال خالتها لها ولأموالهم فضلا عن ابن خالتها الذي يحاول أن يتعدى عليها مستغلا إحتياجها له وغيرها من الأدوار التي ظهرت بها سهر الصايغ بطريقة تتشابه مع الواقع الذي نعيشه.

ولاقت سهر الصايغ خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من التعليقات الإيجابية عن دورها بالعمل، حيث جاءت بعض التعليقات من المتابعين : “قلبي وجعني وقعدت أعيط كتير بس تحفة، ربنا يوفقك حبيبتي، وقال آخر : اتفرجت على الحلقة مرتين وعيطت، تمثيلك رائع وأدائك جميل، وجاء تعليق ثالث : مش معقولة وجعتي قلبي على عياطك على مامتك، ربنا ما يوريها لحد”.