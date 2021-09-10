/649529/تعافيت-بفضل-دعواتكم-أول-رسالة-من-ياسمين-عبد-العزيز-منذ-مرضها

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها منذ مرضها على طمأنت جمهورهم عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة.

دوت الخليج

أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز بعد مرضها

نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وتابعت ياسمين عبد العزيز، قائلة: ““كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

ياسمين عبد العزيز تشكر الجمهور لدعمها

وتوجهت ياسمين عبد العزيز بالشكر لجمهورها ومسانديها في أزمتها، قائلة: “كلمة شكرًا قليله قوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزه إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم... بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة قليلة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.