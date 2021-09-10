صور.. ندوة بإعلام القاهرة تناقش جهود محاربة خطاب الكراهية فى وسائل اﻹعلام

جدة - نرمين السيد - وأقيمت الدورة برعاية د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبإشراف د.هويدا مصطفى عميدة الكلية، وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش نومان اﻷلمانية، وحاضر فيها عدد من الأكاديميين والممارسين من ذوى الخبرة فى موضوع الدورة، بحضور صحفيين وإعلاميين من مختلف المؤسسات.

وبدأت فعاليات اليوم الختامى بمحاضرة حول خطاب الكراهية والأخبار الزائفة وألقاها د.سامى طايع أستاذ العلاقات العامة فى كلية اﻹعلام، حيث استهل محاضرته بالحديث عن تاريخيه الصحافة الصفراء أو ما يسمى بالشبكات المتداخلة ونشأة الإنترنت وكيفية تأثيره على مستقبل نقل المعلومات عالميا، والتى أوضح بأنه ظهرت تاريخيا لغرض عسكرى وسياسى نتيجة الصراع بين قطبى العالم وقتها وهما الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية، ثم ظهر تطوره قرب نهاية اﻷلفية الثانية.

وأشار أستاذ قسم العلاقات العامة إلى أنه فى السبعينيات ظهر الاستخدام العلمى للانترنت حيث دخل فى مجال العلوم بدلا من اقتصاره على الاستخدامات العسكرية، وكان مقتصرا على فئة الباحثين والجامعات ومراكز البحوث، إلى أن ظهرت مرحلة ما يسمى بـ “مزودى الخدمات الاتصالية”، وهى المرحلة الثالثة من انتشار الإنترنت، والتى أوضح المحاضر بأنها أتاحت الإنترنت للعامة، مما فتح المجال للاستخدامات للمواطن العادى.

وتطرق “طايع” إلى جهود محاربة خطاب الكراهية فى وسائل اﻹعلام،منوها إلى أن منظمة الأمم المتحدة بدأت ذلك فيما يسمى بتحالف الحضارات بدلا من مرحلة خطاب الكراهية والتى بدأت من ظهور كتابات صامويل هينجتون حول صدام الحضارات.

وتناول أستاذ قسم العلاقات العامة تعريفات خطاب الكراهية فى وسائل اﻹعلام، بأنه كل خطاب يقوم على الدعوات التى تسعى لنبذ التسامح وتعمد إلى نشر العنف والممارسات السلبية، موضحا بأن اﻹعلام يعد مسؤولا أمام المجتمع على نشره أو منع تدويله،منوها إلى أن سمات خطاب الكراهية بأنه خطاب عنصرى يعمد إلى الحط من مكانه جزء من الجماعة لصالح جماعة أخرى لها مصالح خاصة، وأن اﻹعلام المصرى بكافة فئاته عليه الحد من تلك الممارسات، خاصة أن انتشارها اﻵن مرتبط بالعديد من القضايا الحيوية المهمة مثل أزمة سد النهضة والتى ظهر تداول خطاب الكراهية فيها من جانب بعض اليوتيوبر الاثيوبيين بماقد يؤثر على الجهود الدبلوماسية السياسية لحسم الصراع فى ملف المياه.

وأوضح د. طايع سبل مواجهة خطاب الكراهية فى وسائل اﻹعلام، والتى تأتى من خلال جهود توعية الجمهور والتعامل مع المضمون اﻹعلامى على أنه خطاب يستوجب الفكر النقدى له وعدم تقبله كما هو، منوها إلى أن ذلك ما يسمى بـ “التربية اﻹعلامية”، والذى أشار إلى ضرورة تطبيقه أسوة بتجربة تطبيقه فى العديد من الدول المتقدمة، والتى تعمل على نشر الثقافة اﻹعلامية، حيث ظهر تطبيق عدة دول عربية لهذا التطبيق ومنه فى اﻷردن.

واستطرد أستاذ العلاقات العامة فى محاضرته بأن أحدث سبل مواجهة ظاهرة اﻷخبار الزائفة هو استحداث الحصص المدرسية منذ الصغر فى المدارس للطلاب ﻷجل التوعية اﻹعلامية وضرورة نشر طرق وأدوات التحقق من صحة المعلومات، بما يؤدى بوسائل اﻹعلام التى تتداول أخبارا مزيفة إلى محاولة العدول عن ممارستها الخاطئة.

وأعقب ذلك محاضرة حول سبل مواجهة اﻷخبار الزائفة ألقتها د.ليلى عبد المجيد مدير وحدة الجودة وأستاذ قسم الصحافة بالكلية، أوضحت خلالها أن العوامل التى تساعد على انتشار الأخبار الزائفة داخل منصات وسائل اﻹعلام وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى، منوهة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى أضحت اليوم وسيلة مهمة لكشف الأخبار الزائفة واﻷكاذيب المتداولة وكشفها.

وأشارت د.ليلى عبد المجيد إلى أن جاذبية المعلومات واﻷخبار المزيفة من ضمن العوامل التى تساهم فى وقوع الجماهير ضحية لزيف المعلومات خاصة؛ ﻷن المعلومات المتداولة غير مألوفة وانتشارها فى نطاق أوسع وبشكل أسرع من اﻷخبار الحقيقية وصعوبة التحقق فى كثير من اﻷحيان من مصداقية المعلومات.

ونبهت أستاذة الصحافة إلى ضرورة الالتفات إلى تسع عوامل تساهم فى مواجهة اﻷخبار الزائفة، وهى ضرورة الرد بنفس الوسائل التى يستخدمها مروجو تلك الاخبار الزائفة وسرعة الرد الفورى، وضرورة حرية تدفق المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها وإتاحتها ومواجهة انخفاض مستويات ثقة الجمهور فى وسائل اﻹعلام التقليدية وتوفير بيئة إعلامية شفافة وفضح التضليل المعلوماتى علنيا وتطوير المعرفة اﻹعلامية واقتفاء خط سير الشائعات وضحدها وإشاعة الثقة بين المواطنين.

وصنفت د.ليلى عبد المجيد عشر أشكال من الأخبار الزائفة وهى الأخبار الزائفة، الأخبار المضللة، الأخبار المتحيزة، الاخبار المثيرة، الساخرة، والربط الخاطئ، انتحال صفة المصادر الحقيقة، المضمون جرئ التلاعب به، مضمون ملفق، والتلاعب بالمحتوى.

وعن طرق المواجهة لظاهرة اﻷخبار الزائفة، فأوضحت د. ليلى عبد المجيد ضرورة اتباع ست طرق وهى من خلال استخدام وطرح التشريع والقانون وطرح مواثيق الشرف الإعلامى وضرورة تفعيلها وتقفى سبل المواجهة الإعلامية واتباع سبل المواجهة المجتمعية وذلك على الصعيدين الرسمى والشعبى واتباع منهجية التربية الاعلامية والتى تسعى إلى الاتجاه إلى توفير أدوات التحقق للجمهور ﻷجل كشف اﻷخبار المضللة وتوفير الوعى اللازم لذلك ﻷجل تثقيف جماهير وسائل اﻹعلام بطرق الوصول للمعلومات الحقيقة وعدم الوقوع فى فخ الاخبار المزيفة وتفعيل طرق المواجهة الاليكترونية.

واستشهدت د.ليلى عبد المجيد بعدد من نماذج الدول المتقدمة التى طرحت بنودا تشريعية لتنظيم نقل المعلومات ومنع نشر الزيف واستخدام أدوات الردع القانونى، منوهة إلى أن سبل المواجهة اﻹعلامية لتلك الظاهرة تعد التحدى اﻷكبر من خلال ضرورة كفالة اﻹعلام التصحيح والرد من جانبها على المعلومات المغلوطة وعدم الاكتفاء بتداول المعلومات الكاذبة وتداولها محليا وعدم بث المعلومات أو تكرارها بما يجعلها تبدو وكأنها حقيقة،إضافة إلى توعية المحررين واﻹعلاميين باتباع طرق التأكد من المعلومات من خلال التحقق من معلومات الموقع والتحقق من الصور.

وأشارت د. ليلى إلى المبادرات التى قدمت للحد من ظاهرة اﻷخبار الزائفة، مشيرة إلى أن فيسبوك يعد أحد المؤسسات التى سعت إلى تقديم مبادرات كشف الخداع واﻷخبار المضللة والمزيفة وذلك من خلال جعل الاخبار الموثقة ذات إشارة تحقق تفيد بأنها صحيحة، موضحة بأن واتس آب وتويتر قدموا بالفعل حاليا سبلهم ومقترحاتهم لضحد المعلومات واﻷخبار الزائفة،

وحول جهود التوعية والتربية اﻹعلامية كأحد سبل مواجهة ظاهرة اﻷخبار المضللة، ذكرت د. ليلى عبد المجيد بأن الوعى وجهود التوعية تعد أحد ضروريات المرحلة المقبلة من أجل تثقيف الجماهير وتحذيرهم من مغبة الوقوع ضحية المعلومات الكاذبة، مضيفة بأن المواجهة اﻹليكترونية استخدام المنصات الخاصة بالتحقق من صحة المعلومات واﻷخبار ومنها على الصعيد المحلى عدة مواقع تقوم باقتفاء مدى صحة الأخبار والمعلومات، مشيرة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعى ساعدت كثيرا وقدمت التكنولوجيا التى تحد من صعوبة اكتشاف المعلومات المزيفة.

واختتمت فعاليات اليوم بمحاضرة ا. خالد البرماوى الخبير فى مجال تقنية المعلومات وذلك تحت عنوان "آليات وإعداد حملات مواجهة الاخبار الزائفة"، وتناولت المحاضرة الحديث عن الطرق المتبعة من الصحافة لتجنب الخلل المعلوماتى والتى تمثلت فى خطوات خمس وهى محاولة اتباع منهجية الشك فى صحة المعلومات وعدم تقبلها بشكل مطلق، باعتبار أن الشك عملية نقدية والبحث عن الصحة من خلال شبكة المعلومات المتنوعة، اضافة الى طرح السؤال حول الغرض من نشر المعلومة وهو من خلال اتباع طرق البحث عن الإجابة واستخدام طريقة الربط بين المعلومة والغرض من خلال طرح تلك التساؤلات الدائمة.

وأضاف خبير أمن وتقنية المعلومات بأن آلية التحقق من أهم المراحل فى عملية تنقية أو فلترة المعلومات والتحقق من صحتها، منوها إلى أن التحقق يتم من خلال استخدام الأدوات التى تؤكد صدق المعلومة أو ما يقيم الدليل عليها والتحقق منها، وثبات المعلومة مثل عدم تغييرها فى ذات اللحظة التى يتم فيها تلقى المعلومة، مشيرا إلى أن ما سبق لا يتم بمعزل عن خطوة التوثيق لكل المعلومات التى يتضمنها النص، ثم ختاما بالمرحلة الخاصة بالفهم والتى تتضمن الخلفية والسياق الذى يتم فيه التحقق من المعنى.

يشار إلى أن فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها كلية اﻹعلام شملت محاضرات متعددة، افتتحتها د. هبة الله السمرى، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، بمحاضرة حول "مفهوم الأخبار الزائفة"، وألقت د. حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بأكاديمية النقل البحرى، محاضرة حول "الثقافة الرقمية"، وركزت محاضرة د. ليلى عبدالمجيد، الأستاذ بقسم الصحافة، على أساليب المواجهة، بينما استعرضت محاضرة د. سامى طايع، الأستاذ بقسم العلاقات العامة التجارب العالمية فى مواجهة الأخبار الزائفة.

ومن جانب آخر ألقى عدد من الخبراء محاضرات فى إطار الدورة التدريبية، كان منها محاضرة حول "أشكال ووسائل التزييف"، للمهندس وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، وألقى د. ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، محاضرة حول "تأثيرات الأخبار الزائفة على أمن المجتمع"،و محاضرة أحمد عصمت، مدير منتدى الإسكندرية للإعلام، حول "آليات تدقيق المعلومات"، أما خالد البرماوى، الصحفى المتخصص فى شئون التكنولوجيا والإعلام الرقمى، فقد ركزت محاضرته على "الذكاء الاصطناعى وعلاقته بانتشار الأخبار الزائفة"، كما قدم تدريبيا عمليا حول إعداد الحملات الإعلامية لمواجهة الشائعات.

من جانبها قالت د. هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مثل هذه الفعاليات تستهدف رفع المستوى المهنى للممارسين فى مجال الصحافة والإعلام، بهدف تلافى أوجه القصور والسلبيات، وتحسين الأداء والارتقاء بالممارسة المهنية لتقوم على أسس احترافية، خصوصا فى ظل خطورة ظاهرة الشائعات والأخبار الزائفة، وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة، موجهة الشكر لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية على تعاونها فى إعداد الدورة، وكافة المحاضرين، من داخل الكلية وخارجها.

وقالت عميدة الكلية أن الواقع الاعلامى يقتضى التطرق باستمرار إلى مستحدثات هذا الواقع وتداعياته على صناعة الإعلام وتأثيره، منوهة إلى أن خطة الدورة التدريبية هدفت إلى التعرض للكثير من الإشكاليات الخاصة بمدى التحقق من صحة المعلومة، حيث هدف المدربون من خلالها إلى نقل خبراتهم المهنية فى مجال التحقق من المعلومات المتداولة فى المحتوى الإعلامى، الإجابة عن الأسئلة الخاصة بآليات التحقق المعلوماتى سواء على مستوى المتخصصين فى مجال الإعلام، أو على مستوى الجمهور العام.

وفى ختام فعاليات الدورة التدريبية، قام مسئولو الدورة بتوزيع استمارات التقييم على مدار أيامها الثلاث، وأعقب ذلك توزيع شهادات التكريم للحضور من ضيوف منصة التدريب والمتدربين.