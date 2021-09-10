مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى

جدة - نرمين السيد - كما ثمن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، هذه الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة فى البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادى المنشود والنأى بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

وأكد المتحدث على ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة، للعمل على تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقا لصلاحياتها الدستورية، وأن مصر ستحرص فى الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبنانى الشقيق فى بناء مستقبل أفضل، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة فى مهمتها.