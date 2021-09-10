جدة - نرمين السيد - كما ثمن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، هذه الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة فى البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادى المنشود والنأى بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.
وأكد المتحدث على ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة، للعمل على تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقا لصلاحياتها الدستورية، وأن مصر ستحرص فى الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبنانى الشقيق فى بناء مستقبل أفضل، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة فى مهمتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.