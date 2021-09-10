وفد من وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية يلتقى بالمسؤولين بوزارة الخارجية

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وتم مناقشة ترتيبات الانتهاء من التفاوض على اتفاقية المقر الخاصة بمركز التميز الإفريقى المعنى بمكافحة التغيرات المناخية والتكيف معها، والذى ستستضيفه مصر فى إطار حرصها على دعم الجهود الإفريقية والدولية فى مجال مكافحة التغيرات المناخية والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة عليها.
وصرحت السفيرة سها جندى، بأن الحكومة المصرية ستوفر كل أوجه الدعم اللازم لتشغيل المركز الذى من المتوقع أن يتم تدشينه قريبًا، فضلا عن استضافته فى "بيت القاهرة" بحى الفسطاط التاريخى.
ومن جانبها، عبرت "فوتابونج" عن شكرها وتقديرها لاستضافة مصر لهذا المركز الهام الذى سيساهم ببرامجه العلمية والتنموية فى تعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات البيئية المختلفة التى تعانى منها القارة وعلى رأسها الجفاف والتصحر.
شارك فى الاجتماع ممثلين عن وزارة البيئة، ومختلف القطاعات المعنية بوزارة الخارجية.
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