موسيماني يرفض رحيل رامي ربيعة عن الأهلي

رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيل رامي ربيعة عن الفريق خلال الموسم المقبل.

وتلقى ربيعة عدة عروض وأبرزها من ناديي فاركو وفيوتشير إف سي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب الذي تمسك ببقائه مع الفريق.

رامي ربيعة والرحيل عن الأهلي

ويرى موسيماني أن ربيعة بمثابة بديل مهم له ويمتلك خبرات كبيرة كما أنه يوفر عليه إتمام التعاقد مع مدافع جديد في الموسم المقبل.

وعقد مسئولو الأهلي جلسة مع موسيماني في الساعات الماضية لوضع خارطة الطريق خلال الموسم المقبل وقائمة الراحلين.

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد التعاقد مع السولية ورفعه للفئة الأولى في الفريق تقديرا لمجهوده مع الفريق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقدم السولية مستويات مميزة مع الأهلي في الموسم الجاري مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وغلق الباب أمام رحيله.

عمرو السولية والتجديد للنادي الأهلي

وشارك السولية أساسيا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وتواجد في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٠ بالجولات الأولى من عمر البطولة.

تصريحات تاو مع الأهلي

وأضاف: «طموحي مع الأهلي هو الفوز في كل مباراة. إنه نادٍ تاريخي، وأنا أتمنى أن أكون جزءًا من هذا التاريخ، هذه المرحلة تعد فصلًا جديدًا في حياتي، وأنا مستعد لها، فالانتقال إلى النادي الأهلي خطوة عظيمة للأمام بالنسبة إليَّ، وإذا قررت اختيار عنوان لهذه المرحلة الجديدة فسوف أختار (بداية فصل عظيم في حياتي)».

وواصل «تاو» حديثه قائلًا: «لقد انتقلت إلى أوروبا في عمر الرابعة والعشرين. وتعلمت الكثير في هذه المرحلة، وتطورت كثيرًا كلاعب، وعلى المستوى الشخصي أيضًا. ما تعلمته في أوروبا سيساعدني طوال حياتي، سيساعدني بعد الانتقال إلى الأهلي، وفي التأقلم على الحياة الجديدة في مصر؛ لأني مررت بهذه التجربة من قبل».

تصريحات بيرسي تاو مع الأهلي

وأشار بيرسي تاو إلى أن اللعب في صفوف الأهلي حلم كبير كما أنه أيضًا حلم لكل لاعب إفريقي.