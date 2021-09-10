فيديو.. الرئيس السيسى يوجه بحماية العمال خلال تفقده محور شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس السيسى، إلى ضرورة توفير معدلات الأمان للعمال، قائلا: "أنا عندى ملحوظة صغيرة قوى، الناس اللى ماشية دى، موضوع أمان الناس، لو وقع من هنا، طب ليه نخسره". وبحسب ما ذكره السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تابع الرئيس مع المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا بالكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكبارى الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمنى المستقبلى أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية فى محيطها الجغرافى، موجها فى هذا الإطار بالالتزام بالمبادىء الأساسية المطبقة فى جميع مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

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