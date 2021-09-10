رفع درجة الاستعداد فى الوادى الجديد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز، لضمان السيطرة فى حالة وقوع أى كوارث.

وأكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد - فى بيان اليوم الجمعة - ضرورة توخى الحذر والتنسيق بين الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح والعواصف ومدى تأثيرها على الطرق السريعة، ونصب أكمنة مرورية لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية فى حالة انعدام الرؤية بالطرق السريعة، بينما تواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر والعواصف الترابية..