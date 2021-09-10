سفير اليابان بالقاهرة ناعيا محمود العربى: تأثرت بموهبته كرجل أعمال

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة اليابان بالقاهرة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "من السفير نوكى: عزاء فى وفاة السيد محمود العربى، إنه لينتابنى شعور بالحزن الشديد لوفاة المغفور له السيد محمود العربى، مؤسس مجموعة العربى، لقد كان السيد محمود العربى، بالفعل هو أول من قام بشراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج وتعميم الأجهزة الكهربائية فى مصر وتصديرها، وقدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية المثمرة بين مصر واليابان، وأنا عن نفسى تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضًا بشخصيته الدافئة، بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن حكومة اليابان، أود أن أعرب عن خالص تعازينا القلبية للمهندس إبراهيم العربى والعائلة الكريمة". وتابع: "دعواتى القلبية بأن يتغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

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