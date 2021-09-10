جدة - نرمين السيد - تلقت مديرية أمن الدقهلية، بلاغا بغرق مطعم وكافيه عائم بمنطقة شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة. وتبين أن المطعم العائم انقلب على جانبه فى مياه النيل، بعد جنوح جزء كبير من المطعم من الجهة المطلة على النيل دون تحديد الأسباب الفنية وراء الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. قصة مطعم المنصورة الغارق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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