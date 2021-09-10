/649532/انطلاق-التصفيات-النهائية-لدوري-مستقبل-وطن-ببني-سويف-غدا
قامت اللجنة التنظيمية لدوري مستقبل وطن بأمانة محافظة بني سويف، باجراء قرعة التصفيات النهائية للبطولة بمقر الحزب.
دوت الخليج
حيث تبدأ المباريات غدا السبت وتستمر لمدة 3 ايام على ملعب نادي الشبان المسلمين.
ويأتي ذلك إنطلاقًا من دور الحزب المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس اشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب حسام العمدة امين عام الحزب بالمحافظة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب، وإشراف الدكتورة منى عبد الله امين التنظيم عضو الهيئة البرلمانية.
انطلاق التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن ببني سويف غدًا
وناقش النائب حسام العمدة، الاستعدادات النهائية لإطلاق التصفيات النهائية لبطولة دوري مستقبل وطن بأمانة المحافظة، وذلك عقب إنتهاء تصفيات دوري أمانات المراكز، حيث عقد إجتماعا ضم الدكتورة منى عبد الله امين التنظيم بالحزب، والكابتن توني عثمان رئيس اللجنة التنظيمة للبطولة، والدكتور معاذ الشاهد امين الشباب، وعمرو شحاتة أمين العلاقات العامة في الحزب والأستاذ وجيه بدوي عضو لجنة التنظيمية للبطولة، بالإضافة إلى القائم بعمل امين كل امانة، والمدير الفني للفرق الثمان الصاعدة للتصفيات النهائية.
ووجه امين حزب مستقبل وطن في بني سويف بتهيئة المناخ المناسب من أجل المنافسة التي تسودها الروح الرياضية بين الفرق الثمان، لافتا إلى أن الفائز في تلك البطولة سيمثل أمانة المحافظة على مستوى الأمانة المركزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن ببني سويف غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.