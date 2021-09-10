/649532/انطلاق-التصفيات-النهائية-لدوري-مستقبل-وطن-ببني-سويف-غدا

دوت الخليج

حيث تبدأ المباريات غدا السبت وتستمر لمدة 3 ايام على ملعب نادي الشبان المسلمين.

ويأتي ذلك إنطلاقًا من دور الحزب المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس اشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب حسام العمدة امين عام الحزب بالمحافظة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب، وإشراف الدكتورة منى عبد الله امين التنظيم عضو الهيئة البرلمانية.

انطلاق التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن ببني سويف غدًا

وناقش النائب حسام العمدة، الاستعدادات النهائية لإطلاق التصفيات النهائية لبطولة دوري مستقبل وطن بأمانة المحافظة، وذلك عقب إنتهاء تصفيات دوري أمانات المراكز، حيث عقد إجتماعا ضم الدكتورة منى عبد الله امين التنظيم بالحزب، والكابتن توني عثمان رئيس اللجنة التنظيمة للبطولة، والدكتور معاذ الشاهد امين الشباب، وعمرو شحاتة أمين العلاقات العامة في الحزب والأستاذ وجيه بدوي عضو لجنة التنظيمية للبطولة، بالإضافة إلى القائم بعمل امين كل امانة، والمدير الفني للفرق الثمان الصاعدة للتصفيات النهائية.

ووجه امين حزب مستقبل وطن في بني سويف بتهيئة المناخ المناسب من أجل المنافسة التي تسودها الروح الرياضية بين الفرق الثمان، لافتا إلى أن الفائز في تلك البطولة سيمثل أمانة المحافظة على مستوى الأمانة المركزية.