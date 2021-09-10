الأهلي يواجه الاتصالات والمقاولون العرب وديًّا

/649533/الأهلي-يواجه-الاتصالات-والمقاولون-العرب-وديا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تحدد يومي 13 و16 سبتمبر الجاري موعدًا لخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراتين وديتين أمام الاتصالات والمقاولون على الترتيب.

وأضاف عبد الحفيظ أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

دوت الخليج

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي أيضًا لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وكان النادي الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

مباريات الأهلي القادمة

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.