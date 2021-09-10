/649534/تدريب-الزمالك--شبانة-ينتظم-في-المران--وتركيز-على-الجانب-البدني

انتظم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق بعد انضمامه بشكل رسمي للقلعة البيضاء ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب بعد مشاركته في التدريبات لأول مرة.

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران اليوم، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.

تفاصيل تدريبات الزمالك اليوم

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

تدريبات الزمالك اليوم

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.