القوى العاملة فى أسبوع.. عقد مؤتمر العمل العربى وتوفير 1.809 فرص عمل

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى:

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى التى عقدت بالقاهرة - دولة المقر-، واستمرت 4 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال وزير القوى العاملة ورئيس المؤتمر: "لقد شرف هذا المؤتمر برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ومخاطبته للوفود العربية فى مستهل فعالياته، مشيرا إلى تفويضى فى حضور المؤتمر نيابة عنه، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس الدائم بقضايا العمل والعمال، وإيمانه الحقيقى بأن تكاتف وتكامل الأمة فى شأن "العمل" يعد من الدعائم الأساسية للوحدة العربية.

وأشار الوزير إلى أن مصر شرفت برئاسة هذا المؤتمر الموقر فى دورته السابعة والأربعين، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فى إدارة فعالياته بما يلبى طموحاتكم، ويحقق النتائج المرجوة منه.

وترأس وزير القوى العاملة، الجلسة الإجرائية الأولى، ورحب بـ الوزراء والوفود ممثلى أطراف العملية الإنتاجية من جميع الدول العربية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لما فيه الخير لأمتنا العربية.

وقال الوزير: إنه على يقين أن نجاح هذا المؤتمر لن يتأتى إلا بتعاون كل أطراف العمل الثلاثة من "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، ومساعدة الزملاء من أعضاء الفرق المشكلة، وصولا لأفضل النتائج التى نتطلع نحوها جميعا.

وأشاد الوزير بجهود مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيرى، فى تنظيم فعاليات المؤتمر، وتهيئة أفضل الظروف لانعقاده، وكل وسائل النجاح الممكنة.

ودعا الوزير الفرق الثلاث التى تم انتخابها لعرض ما توصلت إليه الاجتماعات الأولى فى اليوم الأول من فعاليات المؤتمر، وأعضاؤها من الدول المشاركة.

كما واصل مؤتمر العمل العربى أعمال دورته الـ 47، فى جلسته العامة المسائية، وقد ألقى المشاركين فى المؤتمر فى جلسته العامة كلمات تناولت الرؤى حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.

والتقى وزير القوى العاملة، على هامش المؤتمر مع نائب وزير الموارد البشرية السعودى الدكتور عبد الله أبو ثنين، وبحضور مهند العيسى وكيل الوزارة المساعد للتوطين، وفيصل العتيبى الملحق العمالى بالقاهرة، وعبد الله غازى العتيبى مدير إدارة المنظمات بالوزارة وعلى النعمى من إدارة المنظمات، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين، ومتابعة أحوال العمالة المصرية الموجودة بالمملكة، وتطوير آليات حمايتها وتنظيم دخولها للمملكة، وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم كورونا، وتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التى تواجهها.

وتناول اللقاء جهود المملكة الحالية لتسهيل عودة العمالة المصرية مرة أخرى لها بعد جائحة (كوفيد-19)، فضلا عن تنظيم خروج العمالة الموجودة بها حاليا ممن تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد وعودتهم مرة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على عدم خروج أى عامل غير مؤهل منها على أى مهنة من المهن، حيث يتم عمل فحص مهنى للعامل قبل استلامه شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة وتصريح العمل والتوقيع على عقود العمل الواردة من المملكة، تزامنا مع ما تقوم به السعودية فى الآونة الأخيرة بمبادرة "الفحص المهنى" بالمملكة للقادمين إليها أو العاملين فيها للتحقق من امتلاكهم للمهارات اللازمة.

وأكد الوزير أن وجود عمليات الربط بين الجانبين المصرى والسعودى سيجعل كل المسائل المشتركة واضحة للجميع، مع استحداث آليات جديدة لتسهيل عمليات "الفحص المهنى" بين الجانبين، وذلك من خلال نظام إلكترونى جديد بما يساعد على انضباط سوق العمل بالسعودية.

ووجه الوزير مكتب الملحق العمالى بالمملكة، لإعداد تقرير مفصل وكشوف بحالات العمالة المصرية التى لها مستحقات عند أصحاب العمل السعودية أو بينها قضايا عمالية قائمة، وذلك لإرسالها إلى وزارة الموارد البشرية السعودية للبت فيها وسرعة اتخاذ إجراء بشأنها فى ظل اختصاصاتها.

كما التقى الوزير، مع تيسير النورانى وزيرة العمل السودانى، بحضور محمد إلياس الحاج السفير السودانى بالقاهرة، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فى مختلف مجالات عمل الوزارتين، وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات التدريب المهنى، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة فى التفتيش، وتذليل أية صعوبات أمام العمالة السودانية فى عملها فى مصر

وفى مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة، بوزيرة العمل السودانى والوفد المرافق، فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدا أن السودان كانت ولا زالت فى قلب الدولة المصرية، لا تغيب عنها، فهم شريان ينبض من قلب واحد، مصالحهم مشتركة مهما ابتعدت الحدود.

وقال الوزير: إن مصر اتخذت خطوات حثيثة فى إصلاح الهيكل الإدارى باءت بالنجاح، مما جعلها تجربة يحتذى بها لباقى الدول، مؤكدا الاستعداد التام لتبادل تلك الخبرة والتجربة مع دولة السودان الشقيقة وباقى الدول العربية الراغبة فى تطبيقها.

وأوضح الوزير، أن الوزارة مستعدة استعدادا تاما لتبادل كل خبراتها وتجاربها فى مجالات التدريب المهنى، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة فى التفتيش مع نظيرتها فى دولة السودان بما يعود بالنفع على الشعب السودانى الشقيق ويحقق الهدف العربى المشترك.

وأشار سعفان إلى أن العمالة السودانية العاملة فى الدولة المصرية لها معاملة خاصة فى استخراج تصريح العمل الخاص بها، ووعد بالعمل على تسهيل كافة العقبات التى تواجهها تلك العمالة على الأراضى المصرية والتواصل مع الجهات المعنية بذلك، من أجل عودة آمنة للعمالة فى ظل ظروف عمل لائقة.

وأوضح الوزير أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة مع الجانب السودانى تحتاج تفعيل العمل بها، وسيتم تشكيل لجنة فنية بين الوزارتين لبحث آليات وأساليب وفرق العمل بين الطرفين فى جميع التخصصات.

من جانبها قدمت وزيرة العمل السودانية الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال مهنأة اياه برئاسته الدورة 47 من مؤتمر العمل العربى، مؤكدة العلاقة الوطيدة التى تجمع بين مصر والسودان على مر الأزمان والعصور، بشكل مباشر فى مختلف المجالات والتى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الوزيرة: إن الدولة السودانية تسعى لتحقيق النمو فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد دراسة بشكل أولى لعمل إصلاح هيكلى فى الجهاز الإدارى، متمنية نقل التجربة المصرية فى هذا الشأن.

كما التقى سعفان، على هامش المؤتمر، عبد الوهاب أوجاس حسين أوجاس وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بحضور السفير ألياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال فى مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الصومال ومصر فى مختلف المجالات، فضلا عن فتح آفاق التعاون بين الوزارتين.

فى مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالى، مؤكدا استعداد الوزارة بتقديم أوجه الدعم إلى الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار، وذلك فيما يخص مجالات القوى العاملة، سواء فى التحول الرقمى، والتفتيش العمالى، والتدريب المهنى وغيرها من الأنشطة التى تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا مشتركا بين البلدين على نطاق واسع، بعد الاطلاع على احتياجات الصومال وأولويات عملها وترتيبها، ثم تنظيم لقاءات مشتركة تجمع الطرفين لبحث آليات تنفيذها على أرض الواقع.

وكلف سعفان وكلاء الوزارة المختصين، بتقديم كل سبل الدعم والخبرات والتجارب اللازمة وإتاحتها للجانب الصومالى مع التنسيق والتواصل المستمرين بين الجانبين على مستوى كافة مجالات العمل.

من جانبه أكد وزير العمل الصومالى، على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين البلدين، مهنئا الوزير بتوليه رئاسة مؤتمر العمل العربى فى دورته الحالية، مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات فى المستقبل لوضع الرؤية المستقبلية لعمل الوزارتين، ونقل الخبرة العملية للدولة المصرية فى نواحى العمل والعمال للصومال، خاصة فى ظل ما تعانيه من بطالة للشباب نظرا لعدم وجود فرص عمل لائقة أو فرص تدريب مهنى ملائم.

كما شهد مؤتمر العمل العربى برئاسة وزير القوى العاملة فى اليوم الثالث على التوالى من انعقاده بالقاهرة، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين فى مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطى، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

كما تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر، ومنير البساط من لبنان كعضوين أصيلين، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.

وانتخاب يعقوب بن يوسف، من البحرين، حفيظ حفيظ، من تونس كعضوين أصيلين، وعاشور تلى، من الجزائر كعضو احتياط، عن فريق العمال.

كما تم تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن فريق الحكومات من الجزائر والأردن، ومصر، والعراق، ولبنان، أعضاء أصليين، والبحرين وفلسطين أعضاء احتياطيين، وعن فريق أصحاب الأعمال، أحمد جامع خليفة القيزى من الإمارات، وعن فريق العمال، أشرف حسن الأعور من فلسطين.

وتم تشكيل لجنة الحريات النقابية من دولة فلسطين عضو أصيل عن الحكومات، ومحمدو ولد سيدى من موريتانيا عضو أصيل عن أصحاب الأعمال، وبطرس سعادة من لبنان عضو أصيل عن العمال.

كما تم تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية عن الحكومات، حياة بنتو اسماعيل من تونس، ورابحة الدابس من الأردن، ويحيى وهيبة من الجزائر، وسعيدة ادلدوش من المغرب، وهدى ناصر الكوارى من قطر.

وعن فريق أصحاب الأعمال آيات بنت أحمد سليمان من السعودية، ولجينة محسن من سلطنة عمان، وسحر غدار من لبنان، وشيماء بهاء الدين من مصر، ونرجس لوباريس من المغرب.

أما فريق العمال، حصة عبيد من الإمارات، ومارييت خورى من سوريا، وإسراء حسن من العراق، وسمر الحيارى من الأردن، وسولاف درويش من مصر.

كما التقى سعفان، جمال قادرى الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والوفد المرافق له، وذلك لبحث الآثار الناتجة عن جراء جائحة كورونا على قطاعات العمل والعمال العرب فى جميع دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، وتأثير تلك المشكلة على الأسواق العربية وتوافر فرص العمل أمام الشباب، وكيفية التصدى لها.

فى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالأمين العام، والوفد المرافق له، مؤكدا الدور الذى تقوم به المنظمات النقابية فى خدمة مجتمع العمال فى مختلف أنحاء البلدان العربية والدولية، والحفاظ على مستحقاتهم واستردادها والدفاع عن تلك الحقوق بالطرق المشروعة قانونيا فى ظل سياسات العمل فى تلك البلدان.

وكشف الوزير عن أن هناك تداخل فى اختصاصات الاتحادات العمالية المهنية وبعضها البعض، بحيث يصعب تحديد هوية البعض منها وما يقوم به، والخدمات التى يمكن أن يقدم لمجتمع العمال المستفيدين منه، وعليه يجب النظر على مستوى الاتحادات المهنية ككل وعلى مستوى الاتحاد الدولى للعمال العرب فى تذليل كافة العقبات التى تؤدى إلى وجود خلاف عربى، وكذلك فى تعديل الدساتير المنظمة لها.

من جانبه قدم الأمين العام للاتحاد الدولى، الشكر والتقدير للوزير على جهوده المخلصة فى إنجاح مؤتمر العمل العربى والوصول للنتائج المرجوة، وحرصه على تنفيذ قرارات المؤتمر فى دوراته السابقة، وعلى حسن إدارته لجلساته العامة وتوجيهاته للفرق المختلفة المنبثقة منه، متمنيا عمل تقرير مستفيض عن ما خلفته جائحة كورونا من آثار على البلدان العربية وأن يتم تخصيص جلسة كاملة للتباحث حول الموضوع.

كما التقى الوزير، على هامش المؤتمر مع رضا تير رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الجزائرى، والوفد المرافق له، وذلك لبحث حالة المجتمع الجزائرى فى إطار الظروف الراهنة التى يمر بها، وتأثير ذلك على مجتمع العمال فى البلاد، وبحث سبل حلها.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير، بالضيوف، مؤكدا أن التطور الصناعى الحديث أدى إلى زيادة معدلات التلوث الحالية لتصل إلى مستويات مرتفعة مما أثر على المناخ الدولى بشكل لا تستطيع الدول تحمله ولا تطيقه.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة حماية العنصر البشرى وصون حقوقه ومكتسباته، سواء كان من طبقة العمال أو المواطن العادى فى الدول العربية المختلفة، وضمان التواصل المستمر والدائم مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الجزائرى، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، والموازى له فى الدولة المصرية للاطلاع على القوانين والقرارات التى يتبناها ودراستها وتوحيد الرؤى لبدء البرامج والأنشطة المشتركة.

وقال: إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعى كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى لشئون العمل مناقشة كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وما يواجههم من معوقات للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.

من جانبه استعرض رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى الجزائرى، كل ما يتعلق بالمجلس مشيرا إلى أنه هو هيئة دبلوماسية مستقلة منشأة وفقا للدستور، يتكون من من 200 عضو، ذو تمثيل ثلاثى لأطراف العمل الثلاث لضمان الحوار الإجتماعى الهادف، كما أن المجلس يتم انتخابه كل 5 سنوات، يتكون من 5 أقسام، تتضمن منظومة تكنولوجية للإحصاء والاستشارات، كما يناقش قضايا محورية خاصة بالدولة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى ختام أعمال المؤتمر: يطيب لى ونحن على أعتاب اختتام الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربى، أن أعرب لكم عن سعادتى بالنجاح الباهر الذى حققه المؤتمر والذى ساهمتم فيه جميعا كل منا فى مكانه ومن موقعه وذلك بعد أيام من العمل المتواصل والجهد الصادق والحوار البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربى.

وأشار سعفان للحضور قائلا: "لقد حققتم فى هذه الدورة بجدول أعمال مكثف نظرا لشموله لأنشطة عامين متتاليين لأعمال المنظمة ولجانها النظامية والدستورية، وذلك لتأجيل انعقاد دورة المؤتمر فى العام الماضى بسبب تداعيات جائحة كورونا، حفظكم الله جميعا من كل سوء، وقد بذلنا جميعا الجهد للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها تعزيز العمل العربى المشترك، وقد أثمر مؤتمرنا توافقا فى الآراء فى كل ما أصدرته من قرارات وتوصيات حول القضايا الحيوية فى مجال العمل وأسواق العمل العربية.

وأشار سعفان إلى أن جدول أعمال مؤتمرنا تضمن موضوعات مهمة يأتى فى مقدمتها تقرير المدير العام حول:"ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين والذى أتاح لنا فرصة لوضع رؤية استشرافية، لمنظومة عربية متكاملة لإدارة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى وطننا العربى، وبحث سبل النهوض بريادة الأعمال خاصة ما بعد (كوفيد – 19)، فضلا عن موضوعين فنيين هامين حول متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل وأثر التطور التكنولوجى على بيئة العمل، وأود الإشادة بحسن اختيار هذه الموضوعات التى تعكس رؤية مستقبلية عميقة للمنظمة فى استشراف آفاق المستقبل لقضايا العمل فى وطننا العربى.

وقال: إن احتضان مصر العروبة لأعمال المؤتمر وحرصكم على الحضور والمشاركة الفعلية فى ظل الجائحة هو رسالة منكم للعالم أجمع بنجاح مصر وقدرتها على استضافة المحافل الإقليمية والدولية فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وفى ختام أعمال المؤتمر برئاسة وزير القوى العاملة قرر المؤتمر فيما يتعلق بتقرير المدير العام لمكتب العمل العربى المعنون بـ:"ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية والتمكين"، تكليف المنظمة بإعداد استراتيجية عربية حول ريادة الأعمال وفقا للمحاور الواردة فى التقرير، ودعوة الدول العربية لدعم برامج تمكين الشباب العربى وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية وتبنى سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعى فى مجال ريادة الأعمال بما يعزز القدرة التنافسية للمرأة العربية فى أسواق العمل، وإقامة شراكات توأمة وتعاون مع هيئات ومؤسسات عربية ودولية لتحفيز البحث العلمى والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب التى من شأنها أن تعزز روح المبادرة لدى الشباب.

كما كلف المؤتمر المنظمة بتنظيم المزيد من البرامج والأنشطة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاث، والتأكيد على الاستغلال الأمثل لرأس المال البشرى العربى وحسن استغلال الموارد الطبيعية يضمن تحقيق زيادة فى تنافسية الاقتصادات العربية عالميا

كما دعا المؤتمر الدول العربية إلى توفير منظومة حوكمة لتحقيق أقصى استفادة واستغلال ممكن للقدرات التكنولوجية، وفتح كافة الآفاق أمام الإبتكار والإبداع بكافة أشكاله وأنماطه، وتحديث منظومتى التعليم والتدريب المهنى وفقا للاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل فى ضوء التحول الرقمى فى كافة المجالات وتبادل نقل المعارف والخبرات بين الدول العربية.

وأكد المؤتمر أهمية تبنى الحكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد الصناعية العربية فى إطار مناطق استثمارية عربية وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وإدماج القطاع غير المنظم فى الاقتصاد المنظم من خلال تقديم حزم تحفيزية وخلق المزايا وتطوير البيئة التمكينية والتشريعية التى تساعد فى تسهيل إدماجهم.

كما دعا المؤتمر الدول العربية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق إستثمارية عربية، خاصة فى الصناعات الإستراتيجية التى تحتاجها الأسواق العربية وتقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التى تنطوى على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ودعوة الدول العربية لتبادل الخبرات فى التعامل مع جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل بغرض تعزيز صمود المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع السياسات الخاصة بإدارة الأزمات.

أما فيما يتعلق بتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عامى 2019 و2020، فقد دعا المؤتمر المنظمة إلى عقد ندوة قومية حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب"، ومناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد من تداعياتها السلبية.

وقدم المؤتمر الشكر والتقدير إلى الدول التى سددت مساهمتها فى موازنة المنظمة لعام 2021 وهم: مصر، والأردن، والإمارات والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، والكويت، والمغرب وموريتانا،والدول التى سددت متأخراتها وهى: السودان والعراق ولبنان وحث الدول الأعضاء التى لم تسدد بعد مساهمتها فى موازنة المنظمة عن سنوات سابقة بتسديدها.

وفيما يتعلق بالموضوع الفنى الأول الخاص بأثر التطور التكنولوجى على بيئة العمل فقد دعا المؤتمر الدول العربية للسعى لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية فى بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادى، وإلى تبنى واستثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشرى لتعزيز الانتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا المؤتمر لمراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهنى والتقنى وتطويرها بشكل مستمر، وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات فى إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعى، ولتعزيز دور الحوار الاجتماعى فى تطوير علاقات العمل بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وما نتج عنها من أنماط عمل جديدة، وتطوير أجهزة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل وتدريب كوادرها على استخدام نظم التفتيش الذكية.

وأوصى بتعزيز استراتيجيات إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المؤسسات من خلال تبنى وسائل الوقاية التكنولوجية، ونشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمى من خلال التوسع فى الخدمات الذكية، وتطوير البنى التحتية التقنية بشكل دائم لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة فى مجال تطوير بيئة العمل الذكية، والاستفادة من التحول الرقمى فى دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وإصدار أداة معيارية (إتفاقية أو توصية) حول الأنماط الجديدة للعمل.

أما فيما يتعلق بالموضوع الفنى الثانى الذى كان معروضا على المؤتمر والخاص بمتطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل، فقد أوصى بدعوة الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار فى سياستها وخططها التنموية ضرورة رعاية وحماية البيئة العامة والموارد الطبيعية، وتهيئة بيئة تشريعية ومعرفية وعربية تدعم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ودعا المؤتمر لبلورة استراتيجيات وطنية تنموية مصحوبة بخطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة الأجل، وتأسيس مسار استراتيجى تنموى، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها على إنشاء أنشطة عربية اقتصادية عملاقة، ودعم مراكز الأبحاث العلمية العربية، والتركيز بشكل أكبر على محاور التنمية الريفية، ودعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والتقنى، وإعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقافة العمل المهنى، ودعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإجراء مزيد من الإصلاحات المحلية وفق ظروف كل دولة، كذلك دعوة المنظمة العمل العربية لمواصلة أنشطتها فى مجال التحول الأخضر كمسار تنموى، ودعا إلى التعاون العربى الكامل والثنائى والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالدعم التقنى والتكنولوجى فى قطاعاته.

وفى جانب أخر قال وزير القوى العاملة،: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة فى 11 محافظة هى: القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والسويس، والشرقية، ودمياط، وأسوان، وقنا، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية.

ونظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة حول إجراءات تفتيش العمل فى إطار قوائم المراجعة للتفتيش، والمخالفات الشائعة خلال الزيارات التفتيشية لتفادى الوقوع فى أى مخالفة قانونية، حيث أن الهدف هو إزالة المخالفة وتفادى الوقوع فيها وليس تحرير مخالفة، كذلك شرح نظام تشغيل النساء طبقا للمزايا التى أوردها قانون الطفل، كما تم شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وذلك بحضور 45 من مسؤولى ومديرى 22 شركة من منطقة الشرق والاستثمار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بالقيام بالدور التوعوى من خلال عقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثمارى من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية، فى إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أعلن سعفان، بدء التدريب من الجنسين للمتقدمين للدورة الثانية الفندقة الشاملة بمديرية القوى العاملة بسوهاج بمركز التدريب المهنى التابع لها بحى الكوثر المجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب الفندقى، وفقا لمعايير الفندقة العالمية، وذلك لمدة ستة أسابيع أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.

وقال الوزير: يأتى التدريب الفندقى ضمن المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهنتك مستقبلك"، وهو ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمى، بناءا على مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين والتى تشمل التعاون فى مجالات رعاية القوى العاملة والتدريب المهنى والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أن المديرية عقدت مقابلات للمتقدمين للدورة الثانية الفندقة الشاملة والتى استمرت يومين من خلال اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من: حسنى سعد الدين مدير إدارة التدريب المهنى بالمديرية، محمد محيى الدين منسق سوهاج ببرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بسوهاج، وليد إمام مدير قسم الإشراف الداخلى ومحمد عبدالعظيم مدير قسم الأغذية والمشروبات بمنتجع هيلتون الأقصر، وقد بلغ من تم إجراء المقابلات معهم 57 متقدما منهم 41 ذكورا و16 إناثا من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة.

و شمل حصاد الأسبوع تعيين 6 آلاف و152 شابا فى محافظتين، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظتى القليوبية، والشرقية، بلغت 43 ألف جنيه، والتفتيش على 1449 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 7.130 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7.130 عاملا.

كما شمل الحصاد، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى حصول عامل مصرى على مستحقاته البالغة 25 ألف درهم إماراتى، أى ما يوازى 107 آلاف ألف مصرى تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصرى"ع.ج.غ" لحصوله عليها لدى شركة المحالة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما أوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى، أن الوزير تلقى تقريرا أخرا من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا فى إمارة أبوظبى أعلنت عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، وبحيث يبدأ العمل بها من غدا الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

كما تلقى الوزير تقريرا من نفس المكتب أشارت فيه الملحق العمالى إلى اعتبارا من الأحد 5 سبتمبر 2021، اعتمدت دائرة الإسناد الحكومى العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى داخل مقار عمل الجهات والشركات الحكومية فى أبوظبى، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الموظفين.

وأوضحت دائرة الإسناد أنه على الموظفين المطعمين أو المعفيين من التطعيم إظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن للسماح لهم بدخول مقار العمل، وإجراء الفحوصات وفقا للبروتوكولات الحكومية، وعلى الموظفين غير المطعمين إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام.

وأخيرا، نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الدوحة بدولة قطر، فى تسوية مشكلة عامل مصرى، وبلغت إجمالى مستحقات العامل نحو 20 ألفا و710 ريالا قطريا، أى ما يوازى مليون و87 ألفا و396 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن الوزير كلف، مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصرى " ح.م.أ" والذى يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وغادر فى إجازة إلى مصر فى 20 أغسطس 2021، ولم يتمكن من العودة، ومساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة والعودة إلى دولة قطر، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.