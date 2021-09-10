نرمين ميشيل ناعية أيمن عبدالتواب: أستاذى العزيز شكرا

جدة - نرمين السيد - وقالت نيرمين: "تقبل أيمن عبدالتواب، وجود المرض الخبيث بكل القوة والتحدى والصمود، وكأنه يعلمنا المثابرة والمحبة وحمد الله فى كل وقت وعلى كل شىء، مهما كانت الصعاب أو الظروف المؤلمة، فهى نعمة من الله".

أضافت: "لن أنسى لك أيها المعلم العظيم مواقفك التى كنت تساندنى فيها، ولا بد من الاعتراف بفضلك وتقديم كل الاحترام لك، فمهما تحدثت بكلمات لا يمكن أن أوفيك حقك أو جزء بسيط من فضلك على".

واختتمت الكاتبة: "أوجه رسالة لروحك الطاهرة أستاذى العظيم أيمن عبدالتواب بكل المحبة والعرفان على كل ما قدمته، وأؤكد لك أن سيرتك العطرة ستظل بيننا دائمًا نتذكرها بكل الفخر والعرفان للجميل.. أستاذى العزيز شكرًا".