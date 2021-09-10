جدة - نرمين السيد - وقالت نيرمين: "تقبل أيمن عبدالتواب، وجود المرض الخبيث بكل القوة والتحدى والصمود، وكأنه يعلمنا المثابرة والمحبة وحمد الله فى كل وقت وعلى كل شىء، مهما كانت الصعاب أو الظروف المؤلمة، فهى نعمة من الله".
أضافت: "لن أنسى لك أيها المعلم العظيم مواقفك التى كنت تساندنى فيها، ولا بد من الاعتراف بفضلك وتقديم كل الاحترام لك، فمهما تحدثت بكلمات لا يمكن أن أوفيك حقك أو جزء بسيط من فضلك على".
واختتمت الكاتبة: "أوجه رسالة لروحك الطاهرة أستاذى العظيم أيمن عبدالتواب بكل المحبة والعرفان على كل ما قدمته، وأؤكد لك أن سيرتك العطرة ستظل بيننا دائمًا نتذكرها بكل الفخر والعرفان للجميل.. أستاذى العزيز شكرًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نرمين ميشيل ناعية أيمن عبدالتواب: أستاذى العزيز شكرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.