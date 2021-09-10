/649535/فاركو-يعلن-التعاقد-مع-علاء-سلامة-لاعب-الإنتاج-الحربي-4-مواسم

أعلن نادى فاركو، تعاقده مع علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربى لمدة 4 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

فاركو يعلن التعاقد مع علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي 4 مواسم

وتأتي صفقة علاء سلامة لتكون عاشر الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب اسوان .

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.