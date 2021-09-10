/649536/تعرف-على-أبطال-حكاية-بدون-ضمان-من-مسلسل-إلا-أنا

يواصل صناع الحكاية الثالثة من مسلسل «إلا أنا» التحضيرات النهائية للعمل من حيث التصوير والمونتاج ترقبا لعرضها خلال الفترة المقبل اذ أن الحكاية الأول التي تحمل اسم «بيت العز» أوشكت على الإنتهاء من عرضها.

دوت الخليج يرصد أبطال حكاية «بدون ضمان»

أبطال حكاية بدون ضمان

وتأتي الحكاية الثالثة من مسلسل إلا انا بعنوان «بدون ضمان» ويشارك في بطولتها كلا من هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، وانضم لهم اسلام جمال، أحمد كشك، سلوي عثمان، چلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل.

موعد عرض حكاية «بالورقة والقلم»

وأعلنت الفنانة يسرا اللوزي موعد طرح حكايتها الجديدة ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» والتي أتت بعنوان «بالورقة والقلم»، والتي من المقرر عرضها عقب حكاية «بيت العز» للفنانة سهر الصايغ، اذ نشرت البوستر الدعائي لحكاية «بالورقة والقلم» وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: “الحكاية التانية في مسلسل إلا أنا الموسم التاني بالورقة والقلم، ابتداءً من السبت 18 سبتمبر على DMC وDMC دراما، وعلى منصة WATCHIT”.

قصة الحكاية الثانية من مسلسل إلا أنا

وتناقش يسرا اللوزي خلال أحداث حكاية «بالورقة والقلم» قضية مهمة عانى منها العديد من الأشخاص في مصر خاصة في دول الصعيد وهي أضرار زواج الصالونات، وما هي الطريقة الأصلح للزواج حتى تكون الحياة الزوجية مستقرة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي و عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبد لله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.