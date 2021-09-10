/649538/جبالي-يعود-إلى-القاهرة-من-فيينا-بعد-مشاركته-في-مؤتمر-رؤساء-البرلمانات

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المصري المرافق إلى القاهرة عائدا من ڤيينا، عقب مشاركة بارزة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

وشهدت المشاركة البرلمانية المصرية حضورا بارزا، ونشاطا دبلوماسيا مكثفا، على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، تضمن طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، وكذا لقاءات ثنائية مكثفة مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، تضمنت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

هذا و التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالاشقاء من رؤساء برلمانات دول الساحل، على هامش مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بالعاصمة النمساوية ڤيينا

دوت الخليج

حيث تم التطرق للعلاقات المصرية الإفريقية، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر تعتز بهويتها الإفريقية، وتسعى لترسيخ وتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية، بما يحقق تطلعات شعوبنا الإفريقية، مؤكدا على دعم مصر الكامل للأشقاء في دول الساحل في مكافحة الإرهاب.

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يلتقي بالاشقاء رؤساء برلمانات دول الساحل

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد شارك اليوم على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بڤيينا، حيث ألقى سيادته كلمة أمام القمة في الجلسة المخصصة لمناقشة تنامي الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي حيث استعرض سيادته رؤية مصر لمكافحة الإرهاب وجهودها في هذا الصدد على المستويين الإقليمي والدوليين.

كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء في دول الساحل في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تبني خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل الإفريقي.