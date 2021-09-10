رئيس مجلس النواب يعود للوطن بعد المشاركة بالمؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات

جدة - نرمين السيد - عاد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المصرى المرافق، مساء اليوم الجمعة، إلى القاهرة قادما من العاصمة النمساوية فيينا، عقب مشاركة بارزة فى أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.





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