مايا مرسى تشيد بالدراما المقدمة عبر القنوات المصرية: مسلسلات هادفة وصادقة وحقيقية

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالدراما المقدمة عبر القنوات المصرية.

وكتبت الدكتورة مايا مرسى على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك": "تحية من القلب لصناع الدراما عندما تكون هناك رسالة صادقة للمجتمع سعيدة بجد باهتمام صناع الدراما المصرية فى الفترة الأخيرة بعرض قضايا المرأة فى أعمالهم الدرامية.. وكمان تخصيص مسلسلات كاملة محورها الأساسى قضايا المرأة.. ولأكثر من موسم كمان".







وتابعت: بتكلم اليوم على مسلسلات "زى القمر" و"الا انا " و"ورا كل باب" علىCBC Egypt cbc و dmc TV والحياة، مسلسلات هادفة و صادقة وحقيقية بتعرض قضايا المرأة المصرية وواقعها اليومى بشكل احترافى متميز ، وده شفته ولمسته فى الجزء الأول من كل مسلسل.

وأضافت: "منتظرة أعرف نهاية أول حكاية من كل مسلسل بيعرض الآن وكمان باقي الحلقات، ومتأكدة أن الموسم الثاني من كل مسلسل هيحقق نجاح كبير مثل الموسم الأول عشان وراه إيمان حقيقى من صانعيه بالرسالة اللى بيقدموها.. والقضية".

واختتمت: "وبأكد على دور الدراما المهم جداً فى التأثير على المجتمع وتغيير ثقافته ونظرته للمرأة وقضاياها .. لأن الدراما لها سحر خاص وخطير فى نفس الوقت تدخل لكل أسرة مصرية فس بيتها .. عشان كده لازم تكون دراما صادقة ومعبرة عن الواقع .. وتعالج السلبيات فى المجتمع بمسئولية، الدراما مسؤولية الاعمال الفنية رسالة تحيه كبيره لصناع الدراما الهادفة وللقنوات اللى بتدعمهم وتشجعهم تحية للفكرة وللكتابة والإخراج والتمثيل".

أشادت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسلسلات "زى القمر" و"إلا أنا " و"ورا كل باب" وذلك من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت مايا: "تحية من القلب لصناع الدراما عندما تكون هناك رسالة صادقة للمجتمع سعيدة بجد باهتمام صناع الدراما المصرية فى الفترة الأخيرة بعرض قضايا المرأة فى أعمالهم الدرامية.. وكمان تخصيص مسلسلات كاملة محورها الأساسى قضايا المرأة.. ولأكثر من موسم كمان".







وتابعت: بتكلم اليوم على مسلسلات "زى القمر" و"الا انا " و"ورا كل باب" علىCBC Egypt cbc و dmc TV والحياة، مسلسلات هادفة و صادقة وحقيقية بتعرض قضايا المرأة المصرية وواقعها اليومى بشكل احترافى متميز ، وده شفته ولمسته فى الجزء الأول من كل مسلسل.

وأضافت: "منتظرة أعرف نهاية أول حكاية من كل مسلسل بيعرض الآن وكمان باقي الحلقات، ومتأكدة أن الموسم الثاني من كل مسلسل هيحقق نجاح كبير مثل الموسم الأول عشان وراه إيمان حقيقى من صانعيه بالرسالة اللى بيقدموها.. والقضية".

واختتمت: "وبأكد على دور الدراما المهم جداً فى التأثير على المجتمع وتغيير ثقافته ونظرته للمرأة وقضاياها .. لأن الدراما لها سحر خاص وخطير فى نفس الوقت تدخل لكل أسرة مصرية فس بيتها .. عشان كده لازم تكون دراما صادقة ومعبرة عن الواقع .. وتعالج السلبيات فى المجتمع بمسئولية، الدراما مسؤولية الاعمال الفنية رسالة تحيه كبيره لصناع الدراما الهادفة وللقنوات اللى بتدعمهم وتشجعهم تحية للفكرة وللكتابة والإخراج والتمثيل".