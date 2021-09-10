الاحتلال يعتقل اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع فى منطقة الناصرة (صور)

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أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، عن اعتقال أسيرين من الأسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع.
وأفادت قناة "كان" العبرية، أنه تم إلقاء القبض على أسيرين، فى مدينة الناصرة بأراضى 48 وهم: "محمد العارضة - يعقوب قادري".
وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي إن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة.
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