نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة اليوم لمصطافي رأس البر من النزول للمياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجهت منذ قليل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحذير هام لجميع المصطافين ورواد المدينة بشان عدم نزول البحر اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي حدثت اليوم وارتفاع الأمواج بالتزامن مع شدة سحب المياه، حيث جابت الوحدة المحلية الشواطىء الخاصة والعامة وناشدت الجميع عبر مكبرات الصوت بعدم نزول المصطافين للمياه خلال تلك الساعات حرصاً على سلامة وحياة جميع رواد المدينة اليوم.

تحذير هام لمصطافي رأس البر من النزول لمياه البحر

وناشدت الوحدة المحلية من خلال بيان هام لها عبر الصفحة الرسمية لها عبر الفيس بوك جميع المصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات فريق الإنقاذ وجميع مسئولي وإدارة الشاطئ حفاظاً على سلامتهم وعودتهم سالمين إلى منازلهم دون حدوث أي مشاكل وغرق للبعض منهم، وذلك نظراً لارتفاع الموج بشكل كبير نتيجة للتغيرات الجوية التي حدثت اليوم، وخاصة مع وجود شدة سحب المياه للداخل.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر ” وليد الشهاوى”، أن الوحدة حريصة كل الحرص على أرواح جميع المصطافين، لذا قامت بتحذيرهم من النزول للمياه او البحر خلال فترات اليوم، مؤكداً على أن رجال الإنقاذ يقومون بإخلاء المصطافين من المياه من خلال استخدام المعدات البحرية، وسط حرص كبير من السلطات المسؤولة على حياة الجميع خلال ساعات اليوم حرصاً على سلامة الجميع.

والجدير بالذكر أن مصيف المدينة قد شهد إقبالاً متوسطاً اليوم الجمعة 10 سبتمبر منذ صباح اليوم، وأن هؤلاء من زوار اليوم الواحد، وحرصت السلطات على توجيه تحذيرات متتالية لجميع المصطافين، وذلك بعد تعرض البلاج إلى ارتفاع في الأمواج بشكل كبير بالتزامن مع شدة السحب مما أثر كثيراً على طبيعة المياة اليوم.

تحرص الحكومة المصرية خلال فترات الصيف على متابعة جميع الشواطئ حرصاً على الجميع وسلامتهم، حيث أنها تقوم بتوفير العديد من فرق الإنقاذ فضلاً عن الإدارة المتميزة، كما انها تتعامل بكل قوة وحسم مع جميع المخالفين للتعليمات التي تقوم بها إدارة الشاطئ، وتوقيع العقوبات والغرامات على المخالفين لتلك اللوائح.