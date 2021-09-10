/649541/خاص--سيراميكا-كليوباترا-يشترط-مليون-دولار-لبيع-محمد-إبراهيم

اشترط نادي سيراميكا كليوباترا الحصول على مبلغ مليون دولار مقابل التفريط في خدمات محمد إبراهيم لنادي بيراميدز.

وتقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي للحصول على خدمات محمد إبراهيم في الموسم المقبل تحسبا لرحيل عبدالله السعيد لصفوف الزمالك. وطلب نادي سيراميكا الحصول على مليون دولار مقابل بيع محمد إبراهيم خاصة وأن الأخير من الأعمدة الأساسية في الفريق. وفتح الزمالك خط مفاوضات قوي مع إدارة بيراميدز من أجل الظفر بخدمات عبدالله السعيد لكن المفاوضات لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن

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