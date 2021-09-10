/649542/الدفع-بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-داخل-مخزن-كرتون-بالطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق نشب داخل مخزن كرتون فى الكونيسة بمنطقة الطالبية، دون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون بالطالبية

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل مخزن كرتون في منطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وعلى الفور تم فرض كردون أمنى بمكان الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

وفي سياق اخر لقى عجوز مصرعه سقط من أعلى سلم مشاة بالعمرانية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من أعلى سلم مشاة في منطقة العمرانية.

أكدت تحريات رجال المباحث إلى أن عجوز اختل توازنه وسقط من أعلى السلم، مما أسفر عن إصابته ومصرعه، دون وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.