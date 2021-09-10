وزير الأوقاف يعلن خطبة الجمعة المقبلة: الحفاظ على الوطن واجب شرعى ووطنى

جدة - نرمين السيد - وشدد جمعة، فى بيان، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربا عن ثقته فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الحفاظ على الوطن والمشاركة فى بنائه واجب شرعى ووطنى، والوطن لكل أبنائه وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا.

ولفت الوزير، إلى أن الحفاظ على الوطن والمشاركة فى بنائه واجب شرعى ووطنى، وأن الوطن أحد الكليات الست التى أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة ، فالحُر الكريم يفتدى وطنه بالنفس والنفيس، والوطن لكل أبنائه، وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا، كل فى مجاله وميدانه، الجندى والشرطى فى حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب فى مشفاه، والفلاح فى حقله، والعامل فى مصنعه، والطالب باجتهاده فى تحصيل العلم، وهكذا فى سائر الصنائع والحرف والواجبات.