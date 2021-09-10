المستشفيات التعليمية تحيل طبيبا ظهر بفيديو إهانة الممرض للتحقيق

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، إحالة معتز مسعد جمال الدين - طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمى، للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، بالقرار رقم 556 الصادر فى 10 سبتمبر 2021، وذلك لظهوره فى الفيديو المتداول عن واقعة تعذيب الممرض، وبيان مدى صحة مشاركته فى الواقعة.





وفى نفس السياق، أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق فى واقعة "فيديو الطبيب" داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح مجاهد، فى بيان، اليوم الجمعة، أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو حول إهانة أستاذ ورئيس قسم عظام، لعضو هيئة تمريض "بحسب الفيديو المتداول" بأحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع حقوق وواجبات الفرق الطبية.