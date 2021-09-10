صور- رئيس الإنجيلية: التعليم اللاهوتى يشكل الخدمة الحقيقية للكنيسة والمجتمع

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل تخرج الدفعة الرابعة للدراسات العليا من كلية فريتاس للدراسات الكتابية، التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر.





جاء ذلك بحضور القس كمال رشدى رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والمهندس باسم فكرى، الأمين العام لرابطة الإنجيليين بمصر، والدكتور القس يوسف سمير، راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ونبيل مطيره، مدير كلية فريتاس مصر، والدكتور سامى سلامة، عضو مجلس إدارة كلية فريتاس، والقس عاطف سيدهم، رئيس مجمع المثال الإنجيلى، والقس ستيفن سعيد رئيس مجمع الإيمان الإنجيلى، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية، التهنئة إلى جميع الخريجين، وللأمين العام لرابطة الإنجيليين فى مصر، وأعضاء مجلس إدارة الكلية، كما كرم أسرة الراحل الدكتور منير يوسف، المدير الأسبق لكلية فريتاس.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "إن التعليم اللاهوتى يشكّل على نحو خاص الخدمة الحقيقية للكنيسة والمجتمع، وتحقيق رسالة الكتاب المقدس، وهو ما يدعونا إلى الحرص والاهتمام بجميع مكوناته، والإخلاص فى جميع مراحله".

يذكر أن كلية فريتاس مصر للدراسات الكتابية والمسجلة برابطة الإنجيليين بمصر، تحت إشراف رئاسة الطائفة الإنجيلية، تعمل منذ 15 عامًا مع الكنائس المحلية لإعداد وتدريب القيادات الكنسية، وتأهيلهم لفهم وتوصيل رسالة الإنجيل، من خلال تزويدهم بمهارات الخدمة والقيادة المسيحية.