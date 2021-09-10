مفتى الجمهورية: بقاء الإخوان لسنوات كان سيتسبب فى انقسامات وحرب أهلية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الدراما الهادفة المنضبطة التى تعالج القضايا المجتمعية وأهمها الأفكار المتطرفة من الوسائل المحمودة التى لها تأثير كبير على العقل والوعى.





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوعى السديد الرشيد هو الذى يأخذ بيد صاحبه إلى العطاء والصلاح والرشد، واهتم الإسلام بقضية الوعى اهتمامًا بالغًا، والسيرة والسنة النبوية شاهدة على حرص النبى صلى الله عليه وسلم على الاهتمام به من أول لحظة.

وعن قيمة الأزهر الشريف أعرب، عن فخره لكونه أحد أبناء الأزهر، مشيرًا إلى دور الأزهر فى حفظ الهوية الإسلامية والعربية، مثمنًا ثقة جميع المسلمين فى العالم به، وهذا يفسر حرص جميع المسلمين من أقطاب الأرض على التعلم فيه.

وأضاف: "ولهذا حاولت جماعةُ الإخوان أن تسيطر على الأزهر، ولكنها فشلت، بل تعاقب كبار العلماء جيلًا بعد جيل على لفظ هذه الجماعة، فشخصية أبناء الأزهر لا تعرف الكراهية والإقصاء ولا التكفير"، مشيرًا إلى أن بقاء الإخوان لسنوات كان سيتسبب فى انقسامات وحرب أهلية.

وعن شهادته على عصر الإخوان قال، إن الإخوان فى عام حكمهم حاولوا السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وبذلوا باستماتة محاولاتهم لإقصاء غير الإخوان، ولكنهم فشلوا بفضل الله وبفضل عنايته لمصر، هذا البلد الطيب المبارك، وهو حفظ دائم منذ الأزل وحتى قيام الساعة، وهذا ما أكده عامة العلماء الكبار على مر العصور.

وفى رده على بعض أسئلة المتابعين للبرنامج كحكم تصدُّر البعض للأذان من أصحاب الأصوات غير الحسنة، والمطالبة بالاعتماد على الأصوات المسجلة لقدامى المؤذنين، قال: "لا شك أن القائمين على متابعة أمور المساجد يحرصون على اختيار الأصوات الجيدة، وهو ما كان يحرص عليه النبى صلى الله عليه وسلم"، مضيفًا: "نحن نتيح الفرصة لكل جيل من الأجيال ليتصدر المؤذنون الجيدون والمؤهلون لينالوا الثواب العظيم للأذان، وذلك وَفق الضوابط المقررة".

وعن سؤال عن ضرب الزوج لزوجته قال: إن القرآن الكريم يرشدنا من خلال مراحل وعظية ومراحل تأديبية، ويبين لنا طريق الصواب فى التعامل مع الخلافات الأسرية. ويجب أن نفهم الأمر وَفقًا للمسلك والنموذج النبوى الشريف فى تعامل النبى مع زوجاته، فتقول السيدة عائشة رضى الله عنها وعن أبيها: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط."

ولفت مفتى الجمهورية، النظر إلى أن حل المشكلات الزوجية بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، بل يتعارض مع الميثاق الغليظ، فضلًا عن أنه من غير المحبب استعمال الضرب حتى ولو كان يسيرًا.

وأكد أن العنف الأسرى يتعارض كذلك مع مقاصد هذه الحياة الخاصة فى طبيعتها، التى مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يُهدِّد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثَمَّ يؤذن بتحولها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلًا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام، فقد حث الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر فى معالجة الأخطاء، وتغليب ثقافة الحوار بين الزوجين.

واختتم حواره مثمنًا الإنجازات الضخمة الملحوظة التى يتم افتتاحها يوميًّا بفضل العناية الإلهية لمصر، وبفضل صدق وأمانة القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.