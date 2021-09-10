/649543/كرامة-المواطن-خط-احمر-رئيس-حقوق-النواب-يدين-واقعة-إهانة-الطبيب-للمرض

يشجب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تم تداوله اليوم حول واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، موضحا سيادته ان هذا الفعل المشين يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية و الأخلاقية وهو ما يخالف التقاليد الجامعية التى يجب ان يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا سيادته ان كرامة المواطن المصرى هى حق أصيل من حقوق الإنسان، وتعمل الدولة المصرية جاهدة فى الآونة الأخيرة على الحفاظ على هذا الحق الأصيل لمواطنيها بحماية كرامتهم وتوفير كافة السبل الاجتماعية والاقتصادية و السياسية للحفاظ على هذا الشأن.

كرامة المواطن خط احمر.. رئيس حقوق النواب يدين واقعة إهانة الطبيب للمرض و وجه الشكر للوزير الدكتور خالد عبد الغفار _وزير التعليم العالي و البحث العلمى على سرعة التحرك و إعطاء الأوامر بإحالة الطبيب الذى تجرد من كل المعايير الأخلاقية إلى التحقيق وإتخاذ اللازم ضده. وأكد السيد النائب طارق رضوان فى نهاية الحوار انه مستمر بمتابعة الواقعة مشدداً ان كرامة المواطن المصرى حق لا يسمح المساس به ولن يتم التهاون فى محاسبة المخطئ.

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