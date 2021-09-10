فيديو - وزير البترول: مصر تملك فائضا من الغاز يمكن تصديره

جدة - نرمين السيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأشقاء فى لبنان من خلال إمدادهم بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطى الأزمة الحالية.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن مصر تصدر الغاز عبر خطوط تمر من الأردن كما أعادت تشغيل محطات الإسالة، وأشار إلى أن مصر لديها فائض من الغاز يمكن تصديره، كما أننا أصبحنا من الدول الرائدة فى البترول والغاز فى شرق المتوسط. وأوضح أنه تم عقد اجتماع رباعى بين مصر وسوريا والأردن ولبنان لترتيب إعادة ضخ الغاز إلى لبنان، حيث سيتم مراجعة الخط فى المنطقة ما بين سوريا ولبنان لبدء ضخ الغاز المصرى.

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