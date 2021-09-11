فيديو .. وزير الاتصالات : رقمنة كل الخدمات الحكومية خلال عامين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى رقمنة 90 خدمة حكومية، وسيتم رقمنة أكثر من 100 خدمة قبل نهاية هذا العام، وكل ذلك من أصل 500 خدمة تقدمها الحكومة المصرية عبر كل وزاراتها ومؤسساتها للمواطن المصري.





وأضاف "طلعت" خلال لقائة مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة " DMC" ، أنة خلال العامين المقبلين سنكون قد قمنا برقمنة كل الخدمات الحكومية. وأوضح أنه سيتم ربط 33 ألف مبنى حكومى بشبكة من كابلات الألياف الضوئية ضمانا لاستمرارية الخدمة وجودة المنظومة التى تقدم الخدمة للمواطن، حيث انتهينا من 18 ألف مبنى وخلال العامين المقبلين سننتهى من البقية لتصبح مصر رقمية مكتملة .

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