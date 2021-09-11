فيديو- الممرض صاحب واقعة السجود للكلب: منظرى مكنش كويس وأعتذر لمهنة التمريض

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" باكيا: "هذه الواقعة حدثت منذ 7 أشهر، وكانت صدمة ليا أشوف المنظر ده، لو فى حدود بينا مفيش أى مشكلة، ولادى تعبوا، ومنظرى مكنش كويس.
وتابع: "أنا عايز الفيديو ده يتشال، لأنه اتسبب فى أذية ليا ولأولادى ولبلدي، وبعتذر لمهنة التمريض لأنى أساءت لها، والدكتور معتاد على الهزار ولكن بدون تصوير فيديوهات ونشر وبيكون فى سياق المداعبة".
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