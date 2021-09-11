الأوقاف تعلن توزيع 11 طنا من لحوم الأضاحى اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - تقوم وزارة الأوقاف اليوم السبت 11 سبتمبر، بتوزيع 10 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الغربية- الإسكندرية- القاهرة)، بواقع 4 أطنان لمحافظة الغربية و3 أطنان لمحافظتى الإسكندرية- القاهرة، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.





ووصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى غد السبت 760 طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح). وتؤكد غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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