طقس اليوم .. انخفاض فى درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة 

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لوسط الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والطقس لطيف إلى معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، معتدل على جنوب الصعيد و شمال البحر الأحمر ، مائل للحرارة على جنوب البحر الأحمر .
كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال ووسط الجمهورية إلى الشعور بدرجات حرارة أعلى من المسجلة
وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية و شمال الدلتا ، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على أجزاء من جنوب الجمهورية ، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء .
بالنسبة لحركة الرياح اكد الخبراء ان تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة ، تنشط على منطقة خليج السويس و شمال البحر الأحمر بالإضافة إلى وسط و جنوب الجمهورية .
كما تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق الشمالية .
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم :
القاهرة 33/22
الإسكندرية 29/24
مرسى مطروح 28/23
السلوم 30/21
دمياط 30/23
بورسعيد 28/24
العريش 29/24
الزقازيق 33/21
طنطا 33/21
شبين الكوم 33/21
بنها 33/21
المنصورة 33/22
كفر الشيخ 32/21
دمنهور 32/21
المحلة الكبرى 33/21
العاشر من رمضان 33/22
الإسماعيلية 33/22
السويس 32/24
الفيوم 33/21
بنى سويف 33/22
المنيا 32/22
أسيوط 33/23
سوهاج 34/23
قنا 37/26
الأقصر 36/26
أسوان 37/27
رأس سدر 32/24
شرم الشيخ 34/27
سانت كاترين 27/16
الغردقة 33/26
مرسى علم 34/27
شلاتين 37/28
أبورماد 36/30
حلايب 36/31
رأس حدربة 37/31
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