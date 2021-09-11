اليوم .. آخر موعد لتعديل الرغبات للملتحقين بالجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - يغلق باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، فى تمام الساعة 5 من مساء اليوم السبت، الموافق 11 سبتمبر.





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