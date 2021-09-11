مواعيد مباريات اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي فى الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة تقام مباراة كريستال بالاس أمام فريق توتنهام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة آرسنال أمام نوريتش سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium. تقام مباراة ليستر سيتي أمام فريق مانشستر سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium تقام مباراةمانشستر يونايتد أمام فريق نيوكاسل يونايتد الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium تقام مباراة ساوثهامتون أمكام فريق وست هام يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect واتفورد أمام فريق وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect برينتفورد أمام فريق برايتون في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect تقام مباراة تشيلسي أمام أستون فيلا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ليفانتي رايو فاليكانو الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو ريال مايوركا الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي إمبولي أمام فريق فينيزيا في تمام الساعة الثالثة عصرا نابولي أمام فريق يوفنتوس في تمام الساعة السادسة مساء أتلانتا أمام فريق فيورنتينا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع. مواعيد مباريات الدوري الألماني جرويتر فورت أمام فولفسبورج في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا هوفنهايم أمام ماينز 05 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا فرايبورج أمام كولن في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يونيون برلين أوجسبورج في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا باير ليفركوزن بوروسيا دورتموند في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا تقام مباراة لايبزيج أمام فريق بايرن ميونخ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة تقام مباراة موناكو أمام فريق مارسيليا في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة

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