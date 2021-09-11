/649545/موعد-مباراة-آرسنال-ضد-نوريتش-سيتي-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق ارسنال الإنجليزي، مباراته اليوم الاحد أمام فريق نوريتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، علي ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

في ظل مرحلة سيئة للأرسنال في الـ3 جولات الماضية ، حيث يتواجد الفريق حاليا في المركز الأخير بجدول الترتيب بدون نقاط، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات تعرض للهزيمة فيهم جميعا أمام كل من برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ويسعى أرسنال إلى مصالحة جمهوره اليوم ومحاولة تحقيق أول ثلاث نقاط له فى الدوري من امام نادي نوريتش.

كما يسير نوريتش سيتي على خطى الجانرز في تلقيه 3 هزائم متتالية، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب بدون نقاط أيضا، ويدخل الفريق مباراة أرسنال مساء غد من أجل تحقيق المفاجأة والفوز بالمباراة.

تشكيل آرسنال المتوقع

في حراسة المرمى الحارس برنارد لينو.

بينما في خط الدفاع كل من سيدريك سواريز، تشامبرس، روب هولدينغ، كيرين تيرني.

وفي خط الوسط كل من بايوكو ساكا، لوكونيا، مارتن أوديغارد، جارنيت تشاكا، سميث روو.

أما في خط الهجوم اللاعب بير إمريك أوباميانغ.

غياب النني

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال ، الخميس الماضي، إصابة النني بمزق عضلي في قدمه اليسري.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "محمد النني يعاني من تمزق عضلي في قدمه اليسرى".

ومن المقرر غياب النني لمدة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات.

تجديد عقد تشاكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، أمس الثلاثاء.

وكتب تشاكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تمديد تعاقده مع آرسنال، قائلاً: " الوطن هو حيث القلب، فخور حقًا بتمديد إقامتي في آرسنال ".

وإنضم اللاعب صاحب الـ28 عاماً لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع آرسنال 222 مباراة في مختلف المنافسات، وأحرز 13 هدف وقام بصناعة 20 آخرين وحصد 4 بطولات.

ولم يتم الكشف عن مدة التجديد حتي الآن ومن المتوقع أن يعلن النادى عن ذلك في بيان رسمي.

ويحتل آرسنال المركز التاسع عشر بعد أول جولتين من البريميرليج، دون أي رصيد من النقاط بعد خسارة الجولتين.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم يصطدم بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.