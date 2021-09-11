تفقد السيسى أعمال الطريق الدائرى والأوتوستراد يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان (السيسى: أعلى مواصفات الجودة والكفاءة للإنشاءات) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى تفقد، أمس الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور "شينزو آبى" بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبرى "سمير غانم" المتقاطع أعلى الطريق الدائرى؛ والذى سيكون بمثابة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة ويختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط على محور (القاهرة - السويس).

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى تفقد أيضاً أعمال تطوير طريق الاوتوستراد بداية من أسفل كوبرى مطار القاهرة حتى كوبرى "المشير أبو غزالة" للربط مع التجمعات المتواجدة فى المسافة بين كوبرى المطار وحتى كوبرى الصاعقة، وذلك بواقع 7 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس السيسى تابع مع المسؤولين معدلات التنفيذ وسير العمل، حيث شدد على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكبارى الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمنى المستقبلى أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية فى محيطها الجغرافى.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة فى كافة مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

وفى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (لتوفير مستلزمات المدارس.. "الداخلية" تطلق مبادرة "كلنا واحد")، ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية أطلقت، أمس الجمعة، ولمدة شهر، المرحلة الـ (19) من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن المبادرة تستهدف توفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى، أحذية، وأدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى، والتى تصل إلى 713 منفذا "فرعى - رئيسى" على مستوى الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

وأشارت إلى أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%؛ وذلك بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، موضحة أن قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية اضطلع فى إطار تلك المبادرة، بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن.

كما اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان"، التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز 32 ألف حقيبة مدرسية، بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن؛ وذلك بدءا من اليوم.

وحول امتحانات الثانوية العامة وتنسيق الجامعات، أوضحت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم) أن موقع التنسيق الإلكترونى الموحد للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية ينتهى اليوم من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى الراغبين فى الالتحاق بكلياتها، مشيرة إلى أن عدد الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا حتى أمس وصل إلى 31 ألفا و674 طالبا وطالبة.

وأضافت الصحيفة أن اليوم تنتهى أيضا اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المؤهلة للالتحاق بكليات الإعلام والفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والنوعية والفنية والسياحة والفنادق والتمريض والجامعات التكنولوجية، حيث أكد مكتب القبول بالجامعات الأهلية، استمرار فتح باب التقدم للراغبين فى الالتحاق بها حتى ظهور كل نتائج شهادات الثانوية العامة والمعادلة بكل أنواعها والدور الثانى للثانوية العامة.

ونقلت الصحيفة تصريحات السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على التنسيق، والتى أكد خلالها أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا لتقليل اغترابهم وصل حتى أمس إلى 82 ألف طالب وطالبة، وأن التحويلات فى حدود الـ 10% التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.. مضيفا أن التحويلات ستكون على موقع التنسيق الإلكترونى فقط، ولمرة واحدة فقط.

وعلى الصعيد الدولى، وتحت عنوان ("ميقاتى" يعلن حكومة جديدة فى لبنان) أشارت صحيفة (المصرى اليوم) إلى أن الرئاسة اللبنانية أعلنت أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى والرئيس ميشال عون وقعا، أمس الجمعة، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، ضم 24 وزيرا.

ونقلت الصحيفة كلمة رئيس الوزراء اللبنانى فى مؤتمر صحفى والتى أكد خلالها، أن الحكومة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة، مضيفا "وسأتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبنانى، وبعد 13 شهرا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب أوجه التحية له على المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات".

وتابع قائلا "نحن مع كل الوطن وليس مع فئة ضد فئة أو فريق ضد فريق، ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطنى والدستور.. سنعمل كفريق واحد، يدا واحدة لنمنع الإحباط واليأس".

وأوضح ميقاتى قائلا: "أن لبنان بحاجة إلى العالم العربى ووصل ما انقطع، وأصلا لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذى لم يتركوه أبدا".