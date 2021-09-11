/649547/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-نيوكاسل-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم السبت، أمام فريق نيوكاسل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الراسبعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في توجيه ضربة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تمكن من استعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 موسمًا على رحيله عن الفريق.

مانشستر يونايتد نجح في استعادة كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها الإجمالية باحتساب المتغيرات إلى 23 مليون يورو.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

في حراسة المرمي: دافيد دي خيا لوك شاو - هاري ماجواير - رافاييل فاران - وان بيساكا ماتيتش - بول بوجبا جادون سانشو - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود كريستيانو رونالدو.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.

أرقام رونالدو مع يوفنتوس

-في الموسم الأول، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

-ولقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف سجله البرتغالي بضربة رأس، بينما خرج الفريق من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.