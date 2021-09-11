/649549/تعرف-على-موعد-مباراه-مانشيستر-سيتي-والتشكيل-المتوقع

يحل اليوم نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي ضيفاً ثقيلا على نظيره ليستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي المباراة ضمن فعاليات الجوله الرابعه من منافسات بطولة الدوري الانجليزي والتي تنطلق في تمام الساعه الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن جانبه يدخل المدير الفني لمانشيستر سيتي مباراه اليوم وبجعبته 6نقاط جمعها من ثلاث مباريات بواقع فوزين وخسارة وحيده.

ببنما يدخل ليستر سيتي صاحب الأرض والجمهور مباراه اليوم محتلاً المركز التاسع من ثلاث مباريات أيضا بواقع فوزين وخسارة وحيده.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشيستر سيتي بتشكيله مكونه من الآتي: حراسة المرمى: سكوت كارسون خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - جواو كانسيلو خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا خط الهجوم: جاك جريليش - رحيم سترلينج - فيران توريس.

علي الجانب الاخر يدخل ليستر سيتي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شمايكل خط الدفاع: بيرتراند - أمارتي - سوينكو - ريكاردو خط الوسط: نديدي - تيليمانس - ماديسون - بيريز وفي الهجوم: فاردي - بارنيس الجدير بالذكر ان مباراه الفريقين الموسم الماضي قد شهدت نديه كبيره بين الفريقين حيث تفوق ليستر سيتي في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد بنتيجه 5/2، بينما استطاع السيتي أن يعوض الهزيمه ويفوز اياباً بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

ينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وعلى الجانب الآخر لا يفضل برشلونة هذه الطريقة، حيث يريد بعض الأموال في خزائنه من أجل سد العجز في الأزمة المالية.