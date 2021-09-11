بث مباشر.. الرئيس السيسى يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.





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