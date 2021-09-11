جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الأدبى) امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 10.627 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا "الورقة الثانية" بإجمالى طالب وطالبة. ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين (stem)، امتحان "مقاييس المفاهيم "الفيزياء" بإجمالى طالب وطالبة. وتغلق وزارة التعليم العالى، باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، فى تمام الساعة الخامسة مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والجغرافيا دور ثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.