/649559/وزير-الخارجية-لدينا-عزيمة-صادقة-على-إعلاء-كرامة-المواطن-المصري-وتحقيق-تكافؤ-الفرص

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن حقوق الانسان تشمل قيم عالمية مترابطة، وأن الاستراتيجية تهدف لتحقيق التقدم فى الآطر المجتمعية بالتزامن مع مختلف القطاعات.

وشدد سامح شكري ، وزير الخارجية ، على أن الدولة لديها عزيمة صادقة على اعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

هذا ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

حقوق الانسان

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أن الدولة المصرية حريصة على دعم الفلاح المصري وتخسير كافة الإمكانات اللازمة له لتوفير حياة كريمة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" أتوجه بتحيه وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.