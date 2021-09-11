/649558/اليوم-فضل-شاكر-يطرح-أحدث-أغانيه-بعنوان-فستان-الحلوة

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «فستان الحلوة»، اليوم السبت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» في تمام الساعة السادسة مساءً.

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «فستان الحلوة» للنجم اللبناني فضل شاكر.

أغنية «فستان الحلوة» لفضل شاكر

ويتعاون فضل شاكر في أغنية «فستان الحلوة»، مع الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان وليد سعد، والتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس.

فضل شاكر يطرح أغنية «عايشين ومش عايشين»

وكان النجم اللبنانى فضل شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة «عايشين ومش عايشين»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى من الأغانى الرومانسية التي عايد بها الجمهور خلال فترة عيد الأضحى.

أغنية «عايشين ومش عايشين» من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقى ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب.

من ناحية أخرى، يتعاون النجم فضل شاكر فى أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان إسلام زكى وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

آخر أعمال فضل شاكر الغنائية

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها فضل شاكر، أغنية تحمل اسم «لسه الحالة ماتسرش»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقى صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.

وترصد كلمات أغنية «لسه الحالة ماتسُرش» مشاعر عن الحب والألم من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه.