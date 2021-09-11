/649560/مصرع-شاب-دفعه-لص-من-قطار-بعد-محاولة-سرقة-هاتفه-المحمول-بالإكراه-بالغربية

شهدت محافظة الغربية، خلال الساعات الأولى صباح اليوم السبت، مصرع شاب مقيم مدينة المحلة الكبرى، نتيجة سقوطه من القطار بعدما حاول منع أحد المتهمين مجهول الهوية من سرقة هاتفه بالإكراه، فقام المتهم بدفعه من القطار ولقي مصرعه قبل وصوله للمستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب إثر سقوطة من القطار بالغربية

بتر يده وقدمه

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعى «امجد.ا.ا» مصاب ببتر يده وقدمه ووفاته.

وكشفت تحريات رجال المباحث الاولية، أن المجني عليه كان يستقل قطار المنصورة عائدا للمحلة، وأمام قرية محلة خلف بسمنود، اعترضه أحد الأشخاص بقصد سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، وعندما حاول الضحية منعه قام المتهم بدفعه من القطار فسقط أسفل عجلاته وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

فريق بحث

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى، وضباط المباحث الجنائية بالمديرية، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية المتهم لسرعة القبض عليه.

وفي سياق أخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق نشب داخل مخزن كرتون فى الكونيسة بمنطقة الطالبية، دون وقوع أى إصابات.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل مخزن كرتون في منطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وعلى الفور تم فرض كردون أمنى بمكان الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.