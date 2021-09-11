عاجل- شكرى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجسد خارطة طريق جادة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، فى كلمته خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على تنمية أعمال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق الاستراتيجية تمثل ترجمة للأهمية التى توليها القيادة السياسية للنهوض بقطاع حقوق الإنسان، حيث تجسد خريطة طريق جادة للنهوض بهذا القطاع.

وأوضح شكرى، أن اللجنة وضعت نهجا علميا لوضع الاستراتيجية، بالتعاون مع الجهات المختصة والوزارات، بالتوازى مع دراسة مجموعة من خطط العمل المعتمدة من الجهات الوطنية، لتحقيق الترابط، ودراسة استراتيجيات أكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.

ويطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.