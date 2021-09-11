القوى العاملة: تعيين 1.208 بينهم 145 شابا من ذوى القدرات بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1.208 شباب، منهم 145 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1.609 شباب، فضلا عن توفير 240 فرصة عمل.





وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 775 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وصرفت منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتى مولود بإجمالى 4 آلاف جنيه.

وتلقى الوزير تقريرا، اليوم السبت، من سعيد عبدالراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أغسطس الماضى قامت المديرية بحفظ 6 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 14 أجنبيا آخرين يعملون فى نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 429 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضرا، وعمل ندوتين توعية للعاملين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 136 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضرا سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 57 منشأة يعمل بها 10872 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن المديرية تلقت 109 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 62 منها وديا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 43 شكوى، وتبقى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهنى، فعقدت المديرية دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالمحافظة.