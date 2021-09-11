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عاجل- وزير الخارجية: الإطار الزمنى لاستراتيجية حقوق الإنسان يمتد لـ5 سنوات

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فهمى غالى 2021-09-11 10:17 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل ترجمة للأهمية التى توليها للقيادة السياسية لحقوق الإنسان ورؤية الحكومة، مؤكدًا أنها خريطة طريق وطنية جادة للحقوق الأساسية.

وأضاف شكرى، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الاستراتيجية تتبنى نهجا علميا فى إعداد الاستراتيجية، فعلى مدار عام جرت دراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان والتنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة.

وأوضح أنه تم إجراء حوار مجتمعى واسع النطاق وتم عقد جلسات استماع، منوهًا إلى أن الإطار الزمنى للاستراتيجية يمتد لخمس سنوات.

يذكر أن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات فى هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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